Kanalbau in Königswinter

Oberdollendorf. Die Kanalbaumaßnahme in der Cäsariusstraße beginnt später als geplant. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig.

Die Kanalbaumaßnahme unter der Cäsariusstraße verzögert sich. „Die Arbeiten werden nicht kurzfristig beginnen“, teilte Königswinters Pressesprecher Nico Graefe am Mittwoch auf Nachfrage mit. Vor zwei Wochen war die Stadtverwaltung noch davon ausgegangen, dass die Arbeiten in Oberdollendorf unmittelbar nach der Weltklimakonferenz beginnen könnten. Das Großereignis ist nun aber bereits seit vergangenem Freitag beendet, an der Cäsariusstraße tut sich jedoch noch nichts.

Wahrscheinlich werde dort auch in den nächsten 14 Tagen noch nicht gearbeitet, wagte Graefe eine Prognose. „Die verkehrsrechtliche Genehmigung für die Maßnahme fehlt noch“, sagte er. Zwar ist die Stadt Bauherrin – sie baut ein großes Regenrückhaltebecken –, der Landesbetrieb als Träger der Landesstraße muss jedoch genehmigen. Da Weihnachten vor der Tür steht, scheint eine weitere Verzögerung nicht ausgeschlossen.

Für die Kanalbauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der Einmündung Römlinghovener Straße und dem Grünen Weg erforderlich. Fußgänger, Radfahrer und Anlieger sind nicht betroffen.

Die Cäsariusstraße ist die wichtigste Verbindung zwischen Heisterbacherrott und Thomasberg und der B 42 in Richtung Bonn. Auch der Weg von der Langemarckstraße über die Römlinghovener Straße, Bonner Straße und Malteserstraße zu den Kreiseln am Grünen Weg wird nicht zur Verfügung stehen, weil der Grüne Weg in diesem Bereich für die Arbeiten ebenfalls gesperrt wird.