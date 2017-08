Äpfel für alle Besucher gibt es am Sonntag in Oberpleis, allerdings nicht mehr kostenlos.

OBERPLEIS. Am Sonntag erwarten mehr als 80 Aussteller die Besucher des Apfelsonntages in Oberpleis. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag wird eine Budenstadt rund um die Kirche errichtet werden.

Von Gabriela Quarg, 31.08.2017

Zum 30. Mal findet am kommenden Sonntag, 3. September, der Oberpleiser Apfelsonntag statt und noch nie hat die Veranstaltung die Verantwortlichen im Vorfeld derart ins Schwitzen gebracht, wie in diesem Jahr. Allerdings ist die Frage, mit der sich der Werbekreis Oberpleis momentan herumschlägt, an für sich eine höchst erfreuliche: „Wo bekommen wir all die Vereine und Aussteller, die teilnehmen möchten, nur unter?“

Tatsache ist, dass „der Apfelsonntag in einer Art und Weise nachgefragt wird, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben“, sagt Werbekreis-Vorsitzender Wilfried Thomas. Mehr als 80 Teilnehmer werden von 12 bis 18 Uhr wieder einen bunten Mix aus Aktionen, Angeboten, Speisen und Getränken bieten. Unter anderem haben Vereine wie der Schedrik-Chor oder das Bläsercorps Auel-Gau ihre eigenen Jubiläen zum Anlass genommen, um sich bei der Veranstaltung in der Bergmetropole der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Mischung ist es, die den besonderen Reiz des verkaufsoffenen Sonntags ausmacht: „Nicht nur Geschäftsleute, auch Vereine, Gruppen und Initiativen bringen sich ein. Der Ort wird zu einem Forum, man trifft sich, tauscht sich aus“, so Thomas. Quasi zum Stammpersonal gehören die Narrenzunft Oberpleis, die Bockero-ther Sternschnuppen und die Schlepperfreunde Pleistal, die auf ihren Oldtie-Traktoren wieder die Pänz durch den Ort chauffieren. Erstmals mit von der Partie sind der TuS Oberpleis und die DLRG.

Die Stadt ist als Aussteller dabei

Thomas freut sich ganz besonders, dass in diesem Jahr auch wieder die Stadt als Aussteller dabei ist – und zwar aus eigener Initiative heraus. Nachdem beim Grünen Sonntag im Mai die Musikschule mit im Boot war, ist es nun das städtische Amt für Rettungswesen und Feuerwehr, das sich auf dem Platz vor dem Rathaus präsentieren wird. Die Mitarbeiter werden dort über die Themen Notfallvorsorge und Katastrophenschutz informieren. Unter anderem geht es um die Frage, was man für den Katastrophenfall immer zu Hause haben sollte. Auch der Löschzug Uthweiler ist auf dem Platz vor dem Rathaus vertreten und hat Interessantes zu bieten.

Ein weiteres Novum ist der Kinderflohmarkt, der auf der Siegburger Straße vor der „Wiener Welt“ stattfinden soll. Ebenfalls zum ersten Mal wird auf dem Kreisel in der Ortsmitte „Bullenreiten“ angeboten, initiiert von der Kreissparkasse. Eine liebgewonnene Tradition haben die Veranstalter etwas abgeändert: zwar wird der Werbekreis wieder Äpfel an alle Besucher verteilen, doch werden die diesmal nicht kostenlos, sondern gegen einen kleinen Betrag abgegeben. Dafür trägt jeder Apfel aber auch eine Losnummer, die mit etwas Glück am Stand der Mundorf-Stiftung gegen einen schönen Preis eingetauscht werden kann. Der Erlös kommt hilfsbedürftigen Kindern zugute.

Bewährt hat sich der Shuttlebus, der beim Grünen Sonntag erstmals von Thomasberg und Heisterbacherrott nach Oberpleis gependelt ist und wieder angeboten wird. Mehr als 200 Fahrgäste haben nach Auskunft des Werbekreises im Mai den kostenfreien Service genutzt. Nicht mehr geben wird es indes den Shuttlebus zum Gewerbegebiet Wahlfeld.