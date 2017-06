Straße zwischen Ittenbach und Thomasberg

Für Baustellenfahrzeuge wurde die Rampe an der L 331 gebaut. Sie lädt aber auch Autofahrer zum Abkürzen ein.

Königswinter. Ein echtes Ärgernis für die Anwohner in Döttscheid ist der Verkehr über den sogenannten Döttscheider Kirchweg. Viele Autofahrer nutzen die Strecke zwischen dem Ibis-Hotel an der L 331 und der L 83 zwischen Ittenbach und Thomasberg als Abkürzung.

Wie eine Einladung für andere Verkehrsteilnehmer wirkt überdies eine eigens in Höhe des Hotels für den Baustellenverkehr zum Neubaugebiet Taubenbergweg gebaute Rampe. Die Politik hatte sich jetzt im Bau- und Verkehrsausschuss mit einem von 14 Anwohnern unterschriebenen Bürgerantrag zu befassen, in dem geeignete Maßnahmen gefordert werden, um das Verkehrsaufkommen in Döttscheid deutlich zu reduzieren und damit die Anwohner zu entlasten sowie Fußgänger zu schützen.

Der Bau der Multifunktionsfläche würde die Situation weiter verschärfen. Die Autofahrer seien auf der schmalen Straße ohne Bürgersteig oft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und würden dabei auch Kinder auf ihrem Schulweg gefährden. „Ich würde jedem Ausschussmitglied zu einem Selbstversuch raten“, sagte Anwohnerin Marlene Kasig am Dienstag im Ausschuss, der ihr Rederecht eingeräumt hatte.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Bürgerantrag abzulehnen und dabei auf Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen an zwei Stellen verwiesen, die den Eindruck der Bürger nicht bestätigten. Insgesamt wurden 680 Fahrzeuge pro Tag erfasst, die meisten Autos seien dabei nur wenig schneller als erlaubt unterwegs gewesen.

Mehr Durchgangs- als Anliegerverkehr beobachtet

Außerdem handelt es sich aus Sicht der Verwaltung überwiegend um Ziel- und Quellverkehr zu den Wohngebieten, auch wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass einige Ortskundige die Strecke als Abkürzung nutzen würden, was nach derzeitiger Beschilderung allerdings auch rechtens sei. „680 Fahrzeuge sind zu viel. Die Straße ist dem nicht gewachsen“, erwiderte Marlene Kasig.

Die Geschwindigkeitsmessungen seien zudem vor und hinter den Kölner Tellern vorgenommen worden und daher nicht sehr aussagekräftig. „Nach unseren Beobachtungen macht der Anliegerverkehr zudem einen deutlich geringeren Anteil als der Durchgangsverkehr aus“, stellte die Petentin fest. Bei der Politik stieß das Anliegen der Anwohner auf offene Ohren. Das Ittenbacher CDU-Ratsmitglied Franz Gasper schlug vor, den Döttscheider Kirchweg zur unechten Einbahnstraße oder zur reinen Anliegerstraße mit dem Schild „Anlieger frei“ zu machen.

Er gab dabei jedoch zu bedenken, dass gerade das „Anlieger frei“-Schild von den meisten Autofahrern ignoriert werde. Zumindest für Lastwagen sollte die Straße umgehend gesperrt werden. Auch solle eine neue Verkehrszählung an anderer Stelle vorgenommen werden.

Die Verwaltung erhielt den Auftrag, diese Vorschläge bis zur nächsten Sitzung im September noch einmal zu prüfen. Die einladende Rampe gegenüber dem Ibis-Hotel soll allerdings schon vorher zurückgebaut werden. Für Baufahrzeuge wird sie nicht mehr gebraucht, da die Arbeiten im Neubaugebiet weitgehend abgeschlossen sind.