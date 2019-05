Anmeldung läuft

23.05.2019

Eine Befragung des Gymnasiums am Oelberg der derzeitigen und künftigen Fünftklässler hat ergeben, dass zwischen 30 und 35 Schülern an einem Angebot für die komplette Woche interessiert sind. Die verbindliche Anmeldung an der Schule beginnt in dieser Woche und läuft bis zum 14. Juni.

Eltern und Kinder können flexibel zwischen einem und fünf Betreuungstagen pro Woche wählen. Ein Tag pro Woche kostet im Monat 25 Euro, sodass für volle fünf Tage 125 Euro zu entrichten sind.

Während die Angebote von Montag bis Donnerstag den Schülern der Klassen 5 und 6 vorbehalten sind, ist das spezielle Freitagsangebot „Fun Fact Friday“ für alle Schüler offen.