Kommentar zur Diskussion über die Gesamtschule

Königswinter. Hintergrund der Entscheidung gegen eine Sechszügigkeit der Gesamtschule ist die Befürchtung, dies könnte die Existenz des Gymnasiums gefährden - dabei ist jede Absage der Gesamtschule für ein Kind aus Königswinter eine Bankrotterklärung, meint GA-Redakteur Hansjürgen Melzer.

Von Hansjürgen Melzer, 17.02.2017

Wie bereits vor zwei Jahren wird es in diesen Tagen fast 20 enttäuschte Eltern und Kinder geben, die von der Gesamtschule Oberpleis eine Absage erhalten. Für Kinder aus anderen Kommunen erscheint das durchaus vertretbar, denn dieses Los war in der Vergangenheit auch Kindern aus Königswinter häufig beschieden, die einen Platz zum Beispiel an den Gesamtschulen in Beuel oder Hennef anstrebten.

Hingegen kommt jede Absage für ein Kind aus Königswinter an der Oberpleiser Gesamtschule einer Bankrotterklärung gleich; weil Haupt- und Realschule auslaufen, seit Jahren keine Kinder mehr aufnehmen und es für diese einfach keine Alternative in der Stadt mehr gibt. Mit einer Sechszügigkeit wäre das Problem sicher zu verhindern gewesen. Sie wäre sogar ohne zusätzliche Investition möglich gewesen; das Raumproblem wischte Schulleiter Godehard Mai zur Überraschung aller in der Schulausschusssitzung vom Tisch.

Ausschlaggebend für die Fünfzügigkeit aus Sicht der Koalition ist jedoch das Beispiel anderer Städte, die auch nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen und die befürchtete Signalwirkung, dass in Zukunft dann noch mehr Anmeldungen auf die Gesamtschule zukommen könnten. In den Köpfen einiger konservativer Politiker im Königswinterer Schulausschuss erscheint da offensichtlich das Bild eines immer größer werdenden Molochs, der nach und nach das benachbarte Gymnasium verschlingt.

Dieses wurde erstaunlicherweise mit keinem Wort in der gesamten Diskussion erwähnt, hatte es doch in der Diskussion über die Gründung der Gesamtschule noch eine ganz zentrale Rolle gespielt. Der eine oder andere Politiker sah schon damals die Existenz des Gymnasiums gefährdet und wird sich nun möglicherweise durch die neuesten Anmeldezahlen bestätigt fühlen.