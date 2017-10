Kommentar zur Rheinallee in Königswinter

Radfahrer und Fußgänger kommen sich an der Rheinallee immer wieder in die Quere.

Königswinter. Bei der Neugestaltung an der Rheinallee wird nichts überstürzt unternommen. Doch dass der große Wurf erst später möglich ist, liegt auch an der Deutschen Bahn. Ein Kommentar von GA-Redakteur Hansjürgen Melzer.

Gut Ding will Weile haben, sagt ein Sprichwort. Im Falle der Rheinallee in Königswinter ist dieser Satz sicher zutreffend. Nachdem man in der Vergangenheit bei Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen häufig den Eindruck haben musste, dass sich die Bewohner der Altstadt am wenigsten für ihren Stadtteil interessieren, war die Bürgerwerkstatt zur Neugestaltung des Rheinufers sehr gut besucht. Die Bürger sparten nicht mit Anregungen, wie sie sich die Zukunft vorstellen und machten auch deutlich, was sie nicht wollen – zum Beispiel einen Kahlschlag, um eine „Rennstrecke“ für Radfahrer anlegen zu können.

Diese Vorschläge haben es verdient, dass sich Verwaltung und Politik gründlich mit ihnen auseinandersetzen. Überstürzte Handlungen, nur um noch bis zum Jahresende einen Förderantrag bei der Bezirksregierung stellen zu können, verbieten sich da. Gut, dass Politik und Verwaltung offensichtlich auch dieser Meinung sind.

Beim Thema Rheinallee wird aber auch deutlich, in welch fataler Weise die Entwicklung der Altstadt von der Deutschen Bahn abhängig ist. Weil mit dem Bau der Bahnunterführung an der Drachenfelsstraße, auf die die Stadt seit mehr als 30 Jahren wartet, erst frühestens 2021 begonnen werden soll, hatte die Stadt die Neugestaltung dieses Bereichs nach hinten geschoben. Stattdessen sollte die Neugestaltung der Rheinallee vorgezogen werden.

Jetzt stellt sich aber heraus, dass der große Wurf auch dort erst möglich ist, wenn die Ersatzstraße fertiggestellt ist, weil dorthin dann der Radweg verlegt werden könnte. Da die Ersatzstraße aber zeitgleich mit der Bahnunterführung gebaut wird, wird sich auch erst dann auf der Rheinallee etwas tun. Vorher bleiben nur kurzfristige, aber dringend notwendige Maßnahmen der Verkehrssicherung. Man könnte es so sagen: Die Bahn hat das Schicksal der Altstadt fest in ihrer Hand. Fraglich ist nur, ob das dort jemanden interessiert.