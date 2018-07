Zeugnisse für den letzten Jahrgang

EUDENBACH. Sie sind die Letzten, die ein Abschlusszeugnis der Gemeinschaftshauptschule (GHS) Oberpleis in den Händen halten: 17 junge Männer und Frauen feierten mit Eltern und Lehrern im Gasthaus „Zum Siebengebirge“ in Eudenbach den Abschied von ihrer Schule.

Von Gabriela Quarg, 02.07.2018

Ein Abschied im doppelten Sinne, denn mit dem Abschlussjahrgang 2018 verlässt die letzte Klasse die Hauptschule, die mit dem Ablauf dieses Schuljahres endgültig schließt. „Das letzte Kapitel der Hauptschule ist geschrieben“, so Rektor Ralf Wermter, der die GHS Oberpleis in den vergangenen drei Jahren in Personalunion mit der Konrad-Adenauer-Schule in Bad Honnef geleitet hat. Etwas Wehmut klang in seiner Stimme mit, aber auch Freude, dass alle Schüler ihren Abschluss gemeistert haben.

Drei Schülerinnen und neun Schüler erreichten den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ A. Fünf haben die Fachoberschulreife, also den Mittleren Schulabschluss, geschafft, drei von ihnen sogar mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. „Ihr wollt die Leinen loslassen und die Welt erobern – dafür seid ihr jetzt ein Stück weit bereit“, so Wermter.

Die Weichen für die Zukunft sind bei allen Absolventen bereits gestellt: Zwei Drittel beginnen eine Ausbildung, die anderen besuchen weiterführende schulische Bildungsgänge. „Ihr habt es mir einfach gemacht, nur in Teilzeit mit so wenigen Stunden diese Schule zu leiten“, so Wermter. „Ihr habt euch stets auf euren Abschluss konzentriert und aus der Situation das Beste gemacht.“ Tatsächlich war die Situation gerade in den letzten Jahren nicht einfach – weder für die Schüler, noch für das Kollegium.

Dass alle Fächer bis zuletzt ohne Einschränkungen unterrichtet werden konnten, sei auch dem Engagement der Lehrer zu verdanken, die dafür über Monate pendelten. So unterrichteten Lehrer aus Oberpleis an der Hauptschule in Bad Honnef und umgekehrt. Darüber seien beide Kollegien eng zusammengewachsen, so Wermter.

Seinen Schülern wünschte er viele positive Einträge im persönlichen „Buch des Lebens“: „Ich wünsche mir, dass es euch gelingt, Menschen auf euch neugierig zu machen; Menschen, mit denen ihr Momente erlebt, die es wert sind, aufgeschrieben zu werden.“