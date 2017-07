Nach Schwelbrand in Oberpleis

Oberpleis. Nach dem Brand an der Fassade der Aula des Schulzentrums Oberpleis hat ein Gutachter den Schaden untersucht. Die gute Nachricht: Die Abschlussfeiern am Wochenende können dort stattfinden.

Die Zeugnisfeier des Gymnasiums am Oelberg am 7. Juli und der Abiball am 8. Juli können in der Oberpleiser Aula stattfinden. Das teilte die Stadt mit. Nachdem es am Wochenende zu einem Schwelbrand in der Fassade der Aula im Schulzentrum Oberpleis gekommen war, wurde der Schaden am Mittwoch von einem Gutachter untersucht.

Der Sachverständige stellte fest, dass die Aula nicht mit personen- oder umweltgefährdenden Schadstoffen aus dem Brand belastet ist. Vor der Nutzungsfreigabe wird die Aula am Donnerstag und Freitag umfassend gereinigt.

Durch die langwierigen Reinigungsarbeiten ergeben sich nach Auskunft der Stadt allerdings erhebliche Beeinträchtigungen in der Vorbereitung der Feiern. Die Stadt dankt den Schulvertretern für ihr Verständnis.