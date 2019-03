Zwischen Königswinter und Siegburg

SIEBENGEBIRGE. Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto ist die A3 zwischen Siebengebirge/Königswinter und dem Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Der Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2019

Bis in den Vormittag hinein ist die A3 zwischen zwischen Siebengebirge/Königswinter und dem Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln voraussichtlich gesperrt. Dort hat es nach Angaben der Autobahnpolizei am Montagmorgen gegen 5 Uhr einen Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto gegeben. Der Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer am Morgen auf der A3 unterwegs, als er plötzlich auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auffuhr. Das Auto geriet dadurch ins Schleudern und kam mittig auf der Autobahn zum Stehen. Dort wurde es schließlich von einem weiteren Lastwagen erfasst. Dabei wurde der Autofahrer tödlich verletzt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Unfallaufnahme läuft. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Bislang geht die Polizei davon aus, dass die A3 noch bis mindestens 11 Uhr gesperrt bleibt.

Weitere Berichterstattung folgt.