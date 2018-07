Blaulicht und Laufschrift "Unfall" am Einsatzfahrzeug der Polizei.

Königswinter/Siegburg. Am Nachmittag war die Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg voll gesperrt. Es gab einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Die A 3 ist am Montagnachmittag nach einem Unfall am Bockerother Berg in Fahrtrichtung Köln für zwei Stunden gesperrt worden. Obwohl vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurde glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt. Es bildeten sich teilweise lange Staus. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein Kastenwagen aus Holland gegen 16.20 Uhr auf der mittleren Spur unterwegs war, während ein Kia-Fahrer auf der linken Spur fuhr.

Als sich die Fahrzeuge touchierten, kam es zu dem Unfall. Beide Wagen überschlugen sich. Der Kastenwagen kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw blieb auf der linken Spur liegen. Der Fahrer eines Wohnmobils hinter den beiden Verunglückten erschreckte sich offenbar derartig, dass er nach rechts zog und dort gegen einen Lastwagen prallte.

Der Fahrer des Kastenwagens wurde leicht verletzt. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die A 3 gesperrt, die Strecke konnte erst um 18.22 Uhr wieder freigegeben werden.

