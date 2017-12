Königswinter. Auf der A3 zwischen Hennef und Königswinter ist in der Nacht ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Die Autobahn 3 musste nach einem Lastwagen-Unfall in der Nacht zu Mittwoch kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen kurz vor Mitternacht war zwischen der Anschlussstelle Hennef-West und Königswinter nach Angaben der Polizei ein Lastwagen in die Mittelleitplanke geraten. Ursache für den Unfall soll ein technischer Defekt gewesen ein, ein Bremsschlauch soll gerissen sein.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nachdem die Autobahn für rund 30 Minuten in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden musste, führte die Polizei den Verkehr anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbei. Gegen kurz nach drei Uhr war die Unfallaufnahme beendet, alle Fahrspuren konnten wieder freigegeben werden.

