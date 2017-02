So gesehen zum Karnevalszug Rauschendorf

02.02.2017 Rauschendorf. Erstmals wird es in diesem Jahr einen gemeinsamen Karnevalszug der Orte Rauschendorf und Birlinghoven geben. Denn, so haben die Karnevalisten herausgefunden, man hat gemeinsame, 900 Jahre alte Wurzeln.

Dafür haben die Rauschendorfer Karnevalisten einen ganz tiefen Blick in die Geschichtsbücher geworfen. Und haben entdeckt, dass in derselben Urkunde, in der der Kölner Erzbischof Friedrich I. der Siegburger Abtei die ihm vom Kölner Burggrafen Franko übertragenen Lehen in „Ruzenthorp“ übergibt, auch der Nachbarort Birlinghoven erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Was für ein schöner Zufall! Und der Grund dafür, dass beide Dörfer in diesem Jahr ihr 900-jähriges Jubiläum feiern. Und für die Jecken Anlass genug, den Karnevalszug erstmals in der Geschichte gemeinsam mit den Birlinghovenern zu veranstalten.

Auch wenn das Schicksal es in der jüngeren Vergangenheit so gewollt hat, dass Rauschendorf seit der Kommunalreform 1969 zur Stadt Königswinter und Birlinghoven zur Stadt Sankt Augustin gehört. Alle Feste werden in diesem Jahr in beiden Orten ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. Die Jecken machen am Karnevalssonntag, 26. Februar, den Anfang. Statt – wie in normalen Jahren um 14.11 Uhr – startet der Jubiläumszug in Rauschendorf bereits um 12.11 Uhr und endet in Birlinghoven.

Der Zug musste auch nicht, wie sonst üblich, von den beiden Städten, sondern vom Rhein-Sieg-Kreis genehmigt werden, weil es sich um einen städteübergreifenden Umzug handelt. Am Besprechungstisch beim Rhein-Sieg-Kreis saßen neben dem Kreis und den Städten die RSVG, die Stadtbetriebe Bonn, Straßen NRW, die Polizei Bonn und die Polizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises.

Nachdem die Formalitäten geklärt sind, freuen sich das Festkomitee Karneval in Rauschendorf und die Pappnasen Birlinghoven nun auf die Premiere des Jubiläumszuges. Am Karnevalssonntag um 11.45 Uhr ist in den Straßen Am Tor, Am Weißen Kreuz und In den Fließen in Rauschendorf Aufstellung für das wahrhaft einmalige Ereignis. Um Punkt 12.11 Uhr setzt sich der Narrenzug dann in Bewegung und wird Sankt Augustin und Königswinter für kurze Zeit vereinen. (Hansjürgen Melzer)