Alle zusammen: Rund 90 Kinder nehmen an der Bibelwoche in Heisterbacherrott teil.

Heisterbacherrott. Das Thema Glaubensbekenntnis stand in diesem Jahr bei der Kinderbibelwoche in Heisterbacherrott auf der Agenda. Die "kecken Kreuzchen und die Steppenadler" erforschten drei Tage, woran Christen heute glauben.

Von Heike Hamann, 29.10.2017

Es soll Familien in Königswinter geben, die prinzipiell in den Herbstferien keinen Urlaub planen, um die Kinderbibelwoche nicht zu verpassen. Wer in den vergangenen Tagen das quirlige Treiben rund um die Emmauskirche in Heisterbacherrott beobachtete, war davon schnell überzeugt: Rund 90 Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und elf Jahren hatten sich in diesem Jahr zur „Kibiwo“ angemeldet, die die Evangelische Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott und die Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg organisiert hatten. Das Motto: „Die kecken Kreuzchen und die Steppenadler – Was Christen glauben“.

An einer der Spielstationen vor der Kirche hat Katharina ein hartes Los erwischt: Ungezählte kleine Nägel gilt es, mit einem leichten Hammer in ein Holzbrett zu schlagen, sodass die Buchstabenformation am Ende den eigenen Namen formt. Mit bunten Gummibändern umschlungen, entsteht so ein höchst individuelles Namensschild.

„Mein Name hat neun Buchstaben“, sagt die Achtjährige und klopft unverdrossen auf ihr Brett ein. „Ganze neun Stück!“ Teamleiterin Ella steht ihr unterstützend zur Seite und passt auf, dass niemand daneben haut. Die 16-Jährige ist seit mehreren Jahren bei der „Kibiwo“ dabei und betreut dieses Mal eine Gruppe Achtjähriger. „Es macht einfach Spaß, mit den Kindern zu arbeiten“, sagt sie. „Ich bin immer wieder gerne dabei.“

30 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz

Ella gehört zu den insgesamt 30 ehrenamtlichen Helfern, die an den drei Nachmittagen der Bibelwoche im Einsatz sind und die Gruppen mit jeweils acht bis zehn Kindern betreuen, mit ihnen spielen, basteln und singen. Oder Essen zubereiten und backen: Früchte und Müsli kamen an Tag eins auf den Tisch, rund 300 Waffeln am zweiten und ungefähr genauso viele Windbeutel am dritten Tag. Das genaue Programm hat ein Kernteam mit Pfarrerin Pia Haase-Schlie, Jutta Gilka, Gabi Hüttemann, Ulla Czaja und Dorothee Steinmann entworfen.

„Wir haben uns im Frühjahr das erste Mal zusammengesetzt, uns Gedanken gemacht und schließlich eine Art Drehbuch für jeden Tag entworfen“, sagt Haase-Schlie. Das Glaubensbekenntnis haben die fünf Frauen in diesem Jahr in den Mittelpunkt der drei Tage gestellt. Die „kecken Kreuzchen“ und die „Steppenadler“ sind dabei zwei Banden, die gemeinsam mit den anderen spielerisch der Frage nachgehen, was Christen heute glauben. Ihre Ideen trugen die 90 Kinder schließlich bei einem Abschlussgottesdienst zusammen.

„Die Umsetzung eines solchen Programms wäre ohne das Engagement der vielen Helfer nicht möglich“, sagt Haase-Schlie. „Und dann macht es natürlich richtig Vergnügen, wenn man sieht, mit wie viel Spaß die Kinder bei der Sache sind.“