In Königswinter-Oberdollenddorf

Oberdollendorf. Ein 85-Jähriger ist in Oberdollendorf offenbar von der Fahrbahn abgekommen, durchquerte mit seinem Pkw zwei Gärten und rammte schließlich eine Hauswand. Seine Verletzungen müssen im Krankenhaus untersucht werden.

25.07.2019

Am Donnerstagnachmittag hat ein 85-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw eine Hauswand in Königswinter-Oberdollendorf nahe der Kreuzung der Cäsariusstraße und Oberkasseler Straße gerammt. Davor sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe seine Fahrt stattdessen durch zwei Gärten fortgesetzt. Der Mann war alleine im Fahrzeug und hat sich Verletzungen zugezogen, deren Schwere final im Uniklinikum beurteilt wird. In dieses wurde er eingeliefert, nachdem er mit einigen Schwierigkeiten aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.