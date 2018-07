Schwere Kollision in Königswinter

In Oberpleis kollidierten zwei Fahrzeuge.

Königswinter. Eine 74-jährige und eine 78-jährige Autofahrerin wurden am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L143 im Königswinterer Ortsteil Oberpleis verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Gegen 9.45 Uhr befuhr die 74-jährige Frau mit ihrem Auto die L143 in Fahrtrichtung Aegideienberg. An der Einmündung zur Probsteistraße missachtete sie nach Zeugenaussage das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Wagen einer 78-Jährigen zusammen, die ihrerseits die Probsteistraße in Richtung L143 befahren hatte.

Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug der 78-jährigen Unfallbeteiligten und blieb auf dem Dach liegen. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.