Bonn. Drei geparkte und zwei entgegenkommende Pkw sind entweder stark beschädigt worden oder Schrott. Eine 75-Jährige verwechselte an Silvester vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und verursachte so einen folgenschweren Unfall in Königswinter-Thomasberg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.12.2018

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Königswinter-Thomasberg. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte eine 75jährige Verkehrsteilnehmerin an ihrem Pkw das Brems- mit dem Gaspedal und prallte dadurch gegen drei geparkte und zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Die Unfallverursacherin wurde dabei so stark verletzt, dass sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den insgesamt sechs unfallbeteiligten Pkw entstand hoher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.