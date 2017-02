Unfall in Königswinter

Königswinter. Eine 75 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 193/L 331 am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

14.02.2017

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen eine 75-jährige Fußgängerin in Königswinter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-jähriger Autofahrer gegen 10.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Hauptstraße (L 193) in Königswinter in Fahrtrichtung Rhöndorf unterwegs.

An der Kreuzung L 193/L 331 bog er nach links in die Ferdinand-Mülhens-Straße ab. Nach derzeitigem Sachstand touchierte er dabei eine 75-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn an der Ampel bei Grünlicht querte. Die Frau erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. (ga)