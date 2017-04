Siebengebirge. Besonders die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ sind im vergangenen Jahr bei der VHS stark nachgefragt worden. Mit dem Umzug der Geschäftsstelle in Oberpleis hat sich auch die Raumsituation verbessert.

Im kommenden Jahr wird die Volkshochschule Siebengebirge (VHS) 40 Jahre alt – und die Überlegungen für das Jubiläum laufen bereits. Zunächst aber blickt die VHS für Königswinter und Bad Honnef zurück, am Donnerstag wird Leiterin Hedwig Roos-Schumacher die Bilanz für 2016 dem Fachausschuss vorstellen.

In Zahlen: Während die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit 446 fast exakt denen des Vorjahres entsprach, stieg die Teilnehmerzahl um 100 auf 5.874. Geradezu explodiert ist hingegen die Zahl der Unterrichtsstunden: Sie lag 2016 bei 15.630 – und damit 75 Prozent höher als noch 2015. Roos-Schumacher führt dies in erster Linie auf die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ zurück.

Das Ergebnis der durchgeführten Unterrichtsstunden könne „nur als herausragend bezeichnet werden“. Sie sagt aber auch: „Diese große quantitative und qualitative Leistung war nur möglich durch eine außerordentliche Kraftanstrengung des VHS-Teams und die – wenn auch erst ab den 1. September eingetretene – Verstärkung durch eine befristete zusätzliche Pädagogenstelle. Diese Stelle soll, wenn es nach der VHS und dem Vorschlag der Verwaltung geht, nun bis Dezember 2019 verlängert werden.

Der Umzug in die neue Geschäftsstelle in ein Ladenlokal gegenüber dem Rathaus Oberpleis hat sich nach Auskunft der Leiterin positiv ausgewirkt. „Die Zahl der persönlichen Kundenkontakte hat sich erhöht.“ Problematisch sei aber, dass es keinen separaten Wartebereich gebe. Mit dem Umzug habe sich auch die Raumsituation für den Unterricht verbessert.

Zumal in unmittelbarer Nähe ein weiteres ehemaliges Ladenlokal in einen Unterrichtsraum umgebaut wurde – und dieser „als erster und einziger modernen Anforderungen entspricht“. So gebe es einen fest installierten Beamer, Internetzugang und das Mobiliar ist „erwachsenengerecht“. Ebenfalls positiv aufgenommen wurde laut Roos-Schumacher die Neumöblierung des großen Veranstaltungsraums „Partnerschaftsraum“ im Bad Honnefer Kurhaus. Für die Folgejahre sei geplant, auch die beiden kleineren Räume dort entsprechend auszustatten.

Ein Problem in Bad Honnef: Hier wird ein EDV-Raum gesucht. Denn der bestehende in der Konrad-Adenauer-Schule steht zeitlich nur sehr eingeschränkt zur Verfügung und ist gerade für ältere Menschen durch seine Lage im zweiten Stock nicht gut zu erreichen.

„Gravierende Veränderungen sind nach Expertenmeinung in der täglichen VHS-Arbeit im Bereich der Digitalisierung zu erwarten“, wagt Roos-Schumacher dann doch noch einen Ausblick. Die VHS habe das Thema Medienkompetenz als gesellschaftlich relevant erkannt und unternehme erhebliche Anstrengungen, um hier den Anschluss zu halten.