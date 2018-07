Polizei ermittelt

Oberdollendorf. Nach einer Attacke auf einen Passanten in Königswinter-Oberdollendorf fahndet die Polizei nach den Tätern. Ein 33-Jähriger war in Höhe der Kirche Sankt Laurentius ausgeraubt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2018

Ein 33-Jähriger ist am Wochenende in Königswinter-Oberdollendorf attackiert und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr an der Rennenbergstraße unterwegs, als er in Höhe der Kirche Sankt Laurentius plötzlich von Unbekannten angegriffen wurde. Die Täter traten den Passanten in den Rücken, woraufhin dieser zu Boden stürzte.

Die Täter raubten Bargeld aus dem Portmonee des Opfers und flüchteten vom Tatort. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Die Täter, zu denen der Polizei zufolge "keine konkreten Beschreibungsmerkmale" vorliegen, konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.