Sternsingeraktion im Oberhau

Das Sternsingen wurde im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Ursprünglich wurde ein Kreuz auf die Haustüren gemalt, daraus entwickelte sich später der Haussegen „C + M + B“, die Abkürzung für das Lateinische „Christus Mansionem Benedicat“, Christus segne das Haus.

Seit 60 Jahren wird die bundesweite Sternsingeraktion vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ getragen, dem Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Seit dem Start 1959 haben Kinder mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Weltweit wurden dadurch gut 73 000 Projekte gefördert. Diesmal wird für das Zentrum Yancanan Huasy in einer armen Region in Peru gesammelt, in dem Kinder mit Behinderung Unterstützung erhalten.