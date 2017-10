Fahrfehler führt zu Unfall

Feuerwehr und Rettungskräfte am Einsatzort.

Königswinter. Auf der A3 Richtung Frankfurt kam es gegen 21.55 Uhr bei Kilometer 34,5 zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Kölnerin wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2017

Aus bisher ungeklärtem Grund verursachte eine 24-jährige Kölnerin auf der A3 einen Unfall, bei dem sie sich leicht verletzte. Bei Kilometer 34,5 fuhr sie zunächst links in die Mittelleitplanke, bevor sie rechts in den Seitenraum geschleudert wurde. Ihr Auto kam erst an der Leitplanke auf dem Pannenstreifen zu stehen. Ersthelfer vor Ort kümmerten sich um die junge Frau.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Die freiwillige Feuerwehr aus Sankt Augustin leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten diese ab und klemmten die Batterie ab. Der Pannenstreifen musste zunächst gesperrt werden, der Verkehr konnte jedoch über die beiden Fahrstreifen weiter laufen. Das Auto wurde abgeschleppt.