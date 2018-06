Pkw überschlägt sich

Königswinter. Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 3 bei Königswinter verunglückt und ums Leben gekommen. Es war nicht der erste Unfall in dem Bereich in den vergangenen Wochen.

Von Alexander Hertel, 18.06.2018

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 ist am späten Sonntagabend ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. In Höhe Königswinter-Bockeroth war der Autofahrer gegen 23.20 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Feuerwehr Königswinter mitteilt, hat sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen, bevor es im Graben zum Liegen kam.

Der 23-Jährige Darmstädter war durch den Aufprall aus seinem Wagen geschleudert worden und lag bei Ankunft der Rettungskräfte schwer verletzt im Grünstreifen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Da es keine direkten Unfallzeugen gab, wollten die Einsatzkräfte sichergehen, dass keine weiteren Personen betroffen sind und suchten mit einer Wärmebildkamera die Umgebung nach möglichen weiteren Insassen ab. Bei der Suche kamen auch Spürhunde sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war die Person jedoch allein unterwegs. Es wurden keine weiteren Insassen gefunden.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Insgesamt waren 45 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es auf dem Abschnitt rund um den "Bockerother Berg" immer wieder zu schweren Unfällen. Im Mai waren zwei Frauen bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden, zuvor hatte es im März und Februar diesen Jahres schwere Unfälle auf der Autobahn 3 im Siebengebirge gegeben.