Tankstellenüberfall in Königswinter

Königswinter. Fahndungserfolg für die Bonner Polizei: Nach dem bewaffneten Tankstellenüberfall im Mühlenbruch letzte Woche ist jetzt ein 19-Jähriger verhaftet worden.

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der in der Nacht zum 6. Februar eine Tankstelle in der Straße "Im Mühlenbruch" in Oberdollendorf überfallen haben soll. Der polizeibekannte Mann konnte nach Angaben der Ermittler jetzt als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er wurde inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Wie der GA berichtete, hatte der Täter den Kassierer der Tankstelle an der Ladentheke des Kassen- und Verkaufsraums mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Anschließend war er mit der Beute geflüchtet.

Nachdem die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei zunächst ergebnislos verlaufen war, hatten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Täter trug bei der Tat eine weiße Maske.