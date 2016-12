GA-7Gebirge-Adventskalender

24.12.2016 Oberpleis. GA-Mitarbeiter Alexander Hertel hilft im Rahmen der GA-Serie "Zeit schenken" bei der Adventsfeier im Haus Sankt Konstantia in Oberpleis. Für Rund 70 Bewohner wurde ein buntes Programm mit Musik, Geschichten und Glühwein geboten.

Es ist ein besonderer Nachmittag im Haus Sankt Konstantia in Oberpleis. Der Speisesaal ist – wie bereits die ganze Adventszeit über – weihnachtlich geschmückt. Kränze aus Zweigen stehen auf den Tischen, Weihnachtssterne in den Regalen, überall im Raum leuchten Kerzen. Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes sind dabei, alles für die Adventsfeier vorzubereiten. Die Tische werden gedeckt, Gläser und Teller platziert. Aus einem Nebenraum kommt eine weitere Mitarbeiterin mit einem Wagen voller Gläser. Ich achte darauf, bloß nicht im Weg zu stehen.

Mit sechs Helfern sowie Kräften aus der Pflegedienstabteilung wird der feierliche Nachmittag vorbereitet, erklärt Ewa Mastalinska, Leiterin des Sozialen Dienstes, und zieht gleich weiter zum nächsten Tisch. Die ersten Bewohner sind bereits da, nach und nach kommen weitere in den großen Raum. Jeder wird an seinen Platz geführt. Die Gläser wollen gefüllt werden, passend zur Weihnachtszeit gibt es Glühwein und Punsch. Während ich die warmen Getränke nachfülle, sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Ohne Hektik und mit Ruhe gehen die Mitarbeiter vor. Bewundernswert, wie ich finde, schließlich sind fast 70 Bewohner gekommen und warten nicht nur darauf, was geschieht, sondern brauchen teilweise auch individuelle Betreuung. Manchmal sind sie bei solchen Veranstaltungen sogar noch weniger Mitarbeiter, so Mastalinska. Kaum vorzustellen, wie viel dann zu tun ist.

Mit „Alle Jahre wieder“ geht die Adventsfeier schließlich los. Ich sitze derweil bei Erika Dahm. Als es um das Mitsingen geht, verrät mir die Bewohnerin: „Ich kann nur den Anfang und das Ende.“ Doch weit gefehlt: Sicher singt sie auch Strophen von Klassikern wie „O Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“ mit. Ihr Gesicht strahlt. Überhaupt: Viel Freude ist während der Veranstaltung in den Gesichtern der Menschen zu sehen. Die Adventsfeier ist eine von mehreren besonderen Veranstaltungen in der Adventszeit, so Mastalinska, wie etwa der Nikolausmarkt.

„Wir feiern, aber wir trauern auch zusammen“

Neben der Seniorenpflege im Haus Sankt Konstantia gehören auch das Betreute Wohnen im Verenenhof sowie die Ordensschwestern im Theresia Bonzel Haus zur Einrichtung. 76 Bewohner sind aktuell im Haus Sankt Konstantia untergebracht, 25 Ordensschwestern leben im Haus nebenan. „Es ist ein beruhigendes Gefühl, die Schwestern zu haben“, sagt Einrichtungsleiterin Eva-Maria Mergelsberg. Eine eigene Kapelle hat das Sankt Konstantia-Haus ebenfalls, in der regelmäßig Gottesdienste angeboten werden. „Wir feiern, aber wir trauern auch zusammen“, erklärt die Leiterin das Verhältnis zu den Schwestern.

Gefeiert wird an diesem Nachmittag im Restaurant, in dem Frühstück, Kaffee, Mittag- und Abendessen angeboten werden. 140 Mittagessen werden täglich gemacht, so Mergelsberg; neben den Mietern vom Verenenhof kommen auch auswärtige Gäste aus Oberpleis immer wieder ins Konstantia- Haus, auch zu besonderen Aktionen. „Unser Spanferkel ist legendär“, sagt die Leiterin ein bisschen stolz. „Da lernen die Leute das Haus von einer anderen Seite kennen.“ Denn, so lautet ihre Bilanz: „Wir sind nicht irgendein Heim.“ Auffällig ist, dass die Mitarbeiter immer von „Bewohnern“ sprechen, Bezeichnungen wie „Kunden“ oder „Patienten“ lehnt Mergelsberg ab. „Es sind Menschen, die hier leben“, begründet sie. „Das ist deren Zuhause. Und wir versuchen, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen.“

Das scheint bei den Menschen gut anzukommen: „Man bekommt schon viel geboten“, meint beispielsweise Margret Thanheiser, die seit acht Jahren im Haus wohnt. Was beim Blick in die Runde an diesem Nachmittag auffällt: Die Adventsfeier bietet für die Menschen eine schöne Abwechslung in ihrem Alltag.

Festliche Dunkelheit bei "Stille Nacht"

Jedes Lied, jede vorgelesene Geschichte und jedes vorgetragene Gedicht wird mit Beifall gewürdigt. Zwischendurch werden die Gläser nachgefüllt, Kekse auf den Tisch gestellt. Eines der Gedichte kommt von Anne Maslankowsky, die regelmäßig eigene Verse schreibt, die dann auch in der hauseigenen Zeitung, dem „Konstantia-Boten“, zu lesen sind. Ihr Adventsgedicht darf ich vortragen. Es geht um die Vorbereitungen zum Weihnachtsfest, um den Advent als Zeit der Besinnlichkeit. Am Ende des Vortrags legt sich auch meine Aufregung: Die Anwesenden spenden wieder Applaus. Den Höhepunkt des Nachmittags bietet dann das wohl beliebteste Weihnachtslied. Zu „Stille Nacht, heilige Nacht“ werden die Deckenleuchten ausgeschaltet, einzig die Kerzen und gedimmte Lichter von der Küchenzeile erhellen den Raum und lassen ihn im festlichen Licht erstrahlen.

Die Bewohner kehren anschließend wieder zurück in ihre Zimmer, vor dem Aufzug staut es sich. Das kennen wir schon, so die einhellige Meinung der Wartenden im Flur, die die Situation gelassen sehen. Im Restaurant wird derweil schon wieder aufgeräumt und das Abendessen vorbereitet. Es geht Schlag auf Schlag, Elena Fillin vom Sozialen Dienst gibt am Ende zu: „Die Füße brennen.“ Doch, sagt sie, man vergisst das alles, weil man den Menschen helfe: „Du hast es geschafft, wenn die Bewohner strahlen.“

Für diesen Nachmittag lässt sich das auf jeden Fall bestätigen. Um 20 Uhr ist abends Ende im Restaurant. Doch nur für wenige Stunden. Um 6.30 Uhr am nächsten Morgen kommen die ersten zum Frühstück, vorher wird schon der Kaffee gekocht. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mit Ruhe und ohne Hektik. (Alexander Hertel)