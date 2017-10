KÖNIGSWINTER. Im August hatte Siegfried Benz den Vogel bei den Sankt Hubertus Schützen Rhöndorf abgeschossen - am Wochenende tanzte er mit Elena Grietsch den Krönungswalzer im Königswinterer Maritim Hotel.

Von Gabriela Quarg, 09.10.2017

Die Elemente der silbernen Königskette waren auf Hochglanz poliert, das Diadem funkelte und glitzerte – acht Wochen lang hatten Siegfried Benz und Elena Grietsch dem großen Königsball der Sankt Hubertus Schützen Rhöndorf entgegen gefiebert, am Samstag nun war es endlich soweit. Angeführt vom Spielmannszug des TV Eiche zogen die neuen Majestäten in Begleitung ihrer Adjutanten feierlich in den Festsaal ein. Erstmals wurde der Königswalzer nicht im Bad Honnefer Kurhaus getanzt, sondern im Maritim Hotel in Königswinter. Für den neuen Regenten, der Chef der Winzerstube Zum Alten Fährhaus in Rhöndorf ist, quasi ein Heimspiel: er ist von Geburt her ein Königswinterer Jung und absolvierte hier auch seine Ausbildung als echter Rheinmatrose.

Den Vogel der Rhöndorfer Hubertus Schützen, denen er seit vier Jahren angehört, hatte „Siggi“ Benz bereits im August abgeschossen, und somit dafür gesorgt, dass die Königswürde weiter in der Familie blieb. Zuvor nämlich war Sohn Christian Träger der schweren Königskette. Das Walzertanzen beherrscht der neue Regent aus dem Effeff: schließlich hatte er schon einmal im Jahr 2003 die Ehre, als König der Rommersdorfer Schützen den Ball zu eröffnen.

Befreundete Gesellschaften gratulieren

Bevor Präsident Peter Profittlich im Maritim Hotel zum Königswalzer aufrief, wünschte Benedikt Limbach, Stabführer des Spielmannszuges TV Eiche, dem neuen Schützenkönig von Herzen „vill Spass an d’r Freud“ für die Zeit seiner Regentschaft. Da Benz inaktives Mitglied des TV Eiche ist, sicherte Limbach ihm zu, bei Bedarf stets mit dem Tambourcorps Gewehr bei Fuß zu stehen.

Im Anschluss an den Königswalzer folgte dann die feierliche Gratulationscour befreundeter Gesellschaften und Vereine. Sowohl die Aegidienberger Schützen, die Sebastianer aus Bad Honnef, die Königswinterer Sankt Sebastianus Männerbruderschaft als auch die Junggesellenbruderschaft, der Rommersdorf-Bondorfer Bürgerverein, die Hubertus Schützen aus Selhof, das Winzercorps Rhöndorf und die Hubertus Schützengesellschaft von Ober- und Niederdollendorf machten den neuen Schützenmajestäten ihre Aufwartung und übermittelten die allerbesten Glückwünsche.

Zur Musik der „Feedback Dancing Band“ wurde dann anschließend im Maritim Hotel noch bis spät in die Nacht gefeiert.