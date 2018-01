Bargeld und Tatkleidung sichergestellt

Königswinter. In der Nacht zum 15. Dezember hatten zwei zunächst unbekannte Personen eine Tankstelle in Königswinter-Oberdollendorf überfallen und die Angestellten mit einer Stichwaffe bedroht. Der Fall wurde nun aufgeklärt.

Bislang unbekannte Personen überfielen in der Nacht zum 15. Dezember eine Tankstelle "Im Mühlenbruch" in Königswinter-Oberdollendorf. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter gegen etwa 01.20 Uhr ein Fenster im hinteren Teil des Gebäudes eingeschlagen und konnte so bis in den Verkaufsraum vordringen.

Mit einer Stichwaffe bedrohten sie dort die beiden anwesenden Angestellten und forderten diese auf, das Bargeld herauszugeben. Die Täter erbeuteten auf diese Weise mehrere Tausend Euro und verließen schließlich die Tankstelle in unbekannte Richtung.

Die Polizei hatte eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Tätern eingleitet. Bereits am 29. Dezember führte diese zum Erfolg. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn durchsuchten die Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats 32 in den Morgenstunden mehrere Wohnungen und nahmen schließlich zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig fest.

Der 20-Jährige, der wohl nicht unmittelbar in die Tat involviert war, jedoch auch einen Beitrag geleistet haben soll, wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder entlassen. Die zuständige Richterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 21-Jährigen, sowie einen

23-jährigen flüchtigen Mittäter Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Die Fahnder stellten bei der Aktion neben mutmaßlichen Teilen der Bargeldbeute auch mutmaßliche Tatkleidung sicher. Der noch flüchtige Mittäter stellte sich am Mittwoch in Begleitung eines Anwalts der Polizei. Auch gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die drei festgenommenen Personen aus dem Raum Bonn sind der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bereits bekannt.