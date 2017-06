Kommentar zur Stadtentwicklung in Bad Honnef

Die Post hat den Mietvertrag für den Zustellstützpunkt am Saynschen Hof um fünf Jahre verlängert. Sollte sie den Zeitraum von fünf Jahren vollständig ausnutzen, wäre das für die Stadt ein Desaster.

Die Information hat Sprengkraft: Die Post hat die ihr vertraglich zustehende Option gezogen, den Mietvertrag für den Zustellstützpunkt Am Saynschen Hof zu verlängern. Sollte das Unternehmen im Weiteren auch darauf pochen, den Zeitraum von fünf Jahren komplett auszureizen, dann wäre das ein Desaster für die Stadt. Denn damit wäre bis 2023 (!) Stillstand an dieser städtebaulich wichtigen Stelle programmiert.

Sicher, eine Großbaustelle im Herzen der Stadt würde den Bad Honnefern eine Menge abverlangen. Aber weitere fünf Jahre keine Besserung – und so schön ist der Post-Komplex wirklich nicht –, kein für die Innenstadt und für die Bürger wichtiger Supermarkt: Das würde die Stadtentwicklung zurückwerfen.

Warum die Entscheidungswege bei der Post und ihren Töchtern und Beteiligungen so lange dauern, ist für den Laien schwer nachvollziehbar, bei allem Verständnis für das komplexe Unternehmensgeflecht. Zumal dem Vernehmen nach alles getan ist, um einen nicht nur gleichwertigen, sondern sogar besser geeigneten Standort zu finden.

Das Ganze erinnert fatal an die Diskussionen mit der Bahn AG um den nach wie vor unhaltbaren Zustand am Bad Honnefer Bahnhof oder den geplanten Neubau einer Unterführung an der Drachenfelsstraße in Königswinter.

Im letztgenannten Fall dauert das Prozedere schon 30 Jahre – da ist Bad Honnef mit bislang sieben Jahren seit dem Verkauf des Post-Gebäudes an die aktuellen Investoren und drei Jahren seit Vorstellung der fertigen Pläne fast noch gut bedient. Die Mühlen in den ehemaligen Bundesunternehmen mahlen langsam. Zu langsam, wenn es darum geht, eine Stadt konstruktiv nach vorne zu bringen.