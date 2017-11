Schlechte Witterungsbedingungen

Bad Honnef. Auf der B42 Richtung Remagen haben sich am Donnerstagmorgen kurz nacheinander zwei Unfälle ereignet. Wie die Autobahnpolizei Köln bestätigte, musste die Strecke zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Von Katharina Weber, 30.11.2017

Zwei Unfälle sorgten am Donnerstagmorgen auf der B42 Richtung Remagen für Stau. Gegen 8.45 Uhr kam kurz hinter der Abfahrt Bad Honnef-Rhöndorf ein PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Der Wagen scherte nach rechts aus und stieß dort mit einem zweiten PKW zusammen, der wiederum in die rechte Leitplanke geschleudert wurde.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke komplett gesperrt werden, sie konnte gegen 10.15 Uhr aber wieder freigegeben werden. Schuld waren laut der Autobahnpolizei Köln vermutlich die schlechten Witterungsbedingungen und überhöhte Geschwindigkeit.

Ein zweiter Unfall passierte eine Stunde später zwischen Bad Honnef und Rheinbreitbach. Dort ist aktuell noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnte die Autobahnpolizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen.