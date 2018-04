Zusammenstoß zweier Pkw

Bad Honnef. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind am frühen Freitagnachmittag zwei Frauen im Alter von 78 und 45 Jahren schwer verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Von Dierk Himstedt, Ulrich Felsmann, 20.04.2018

Am frühen Freitagnachmittag gegen 13 Uhr sind zwei auf der Straße "Im Rosenfeld" zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt und mussten in nahe gelegene Krankenhäuser in Linz und Bad Honnef gebracht werden.

Laut Aussage des Einsatzleiters Hartmut Schmitz von der Polizei Bonn-Ramersdorf ist die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 78-jährige Frau, mit ihrem Toyota-Kleinwagen aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve von ihrer Fahrspur abgekommen. Daraufhin ist sie auf der Gegenspur frontal auf einen VW Golf einer 45-jährigen Frau aufgefahren.

Die Einsatzkräfte mussten daraufhin beiden Fahrbahnen zwischen den dortigen Kreiseln komplett sperren. Um die beschädigten und fahruntüchtigen Fahrzeuge zu entsorgen und die Unfallursache weiter zu ermitteln, wird die Sperrung, laut Aussage der Polizei, noch bis etwa 15 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben.

