Polizei nimmt Verdächtige fest

Bad Honnef. In der Nacht auf Aschermittwoch wurden in Bad Honnef ein 30-Jähriger und seine Begleiterin attackiert und bedroht. Eine 24-Jährige wurde dabei verletzt. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Einen Ermittlungserfolg hat die Bonner Polizei zu einem Raub erzielt, der sich in der Nacht von Dienstag, 28. Februar, auf Aschermittwoch, 1. März, in der Bad Honnefer Innenstadt ereignet hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen ihr zwei Männer ins Netz, die in der fraglichen Nacht einen 30-Jährigen und seine 24-jährige Begleiterin attackiert und dem Mann seine Geldbörse samt Inhalt gestohlen hatten. Die 24-Jährige wurde bei dem tätlichen Angriff verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Zugetragen hat sich der Überfall auf der Bahnhofstraße. Der 30-Jährige und die 24-Jährige hielten sich laut Polizei zunächst in einer sogenannten Spielstätte auf. Gegen 0.30 Uhr stießen ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger dazu, die dem 30-Jährigen und seiner jüngeren Begleiterin auch bekannt waren. Gemeinsam verbrachte man sodann noch mehrere mehrere Stunden gemeinsam in dem Lokal und beschloss gegen 5.30 Uhr, die Örtlichkeit zu wechseln. Auf der Bahnhofstraße attackierten der 27- und der 29-Jährige plötzlich den Mann und die Frau, bedrohten beide und entwendeten dem 30-Jährigen schließlich sein Portemonnaie mit Bargeld aus seiner Kleidung. Danach flüchteten die beiden Männer vom Tatort.

Die 24-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung allerdings wieder entlassen werden konnte. Auf richterlichen Beschluss durchsuchte die eingeschaltete Kriminalpolizei am gleichen Tag die Wohnungen der 27- und 29-jährigen Tatverdächtigen. Dabei wurden die Beamten fündig und stellten Bargeld sicher, bei dem es sich vermutlich um das Diebesgut handelt. Die mutmaßlichen Täter wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie äußern sich zum Sachverhalt bislang nicht, teilte die Polizei abschließend mit. Beide erwartet nun ein Verfahren.