Stadt erhält Geld vom Land

Auf der Basis von Machbarkeitsstudie und Beteiligungsverfahren zur Landesgartenschau-Bewerbung und den Prozess zum Integrierten Handlungskonzept reichte die Stadt im Oktober den Förderantrag für die Insel Grafenwerth ein. Die Insel habe – obwohl im Rhein vorgelagert – als Central Park Bad Honnefs für Naherholung und Freizeit lokal, regional und überregional besondere Bedeutung.

Der Förderantrag sieht vor, den Großteil der Insel unverändert zu belassen. Ziel ist es laut Stadt vielmehr, Nutzflächen zu stärken oder zu reaktivieren, die Nutzerführung zu verbessern und ökologisch wertvolle Abschnitte zu entlasten. Der südliche Teil und der östliche Uferbereich sollen darum „weiterhin unberührt bleiben“.

Die recht breiten Straßen sollen zu befahrbaren Wegen zurückgebaut und mit einer speziellen Beschichtung versehen werden. Insgesamt würden so an die 1100 Quadratmeter Asphaltflächen entsiegelt.

Die Insel erhält einen neuen Rundweg, der zur Nordspitze führt. Heute teils verwahrloste Bereiche werden aufgewertet mit Aufenthaltszonen, Wegen und gepflegten Grünanlagen. Auch Spielinseln sind vorgesehen. Am Inselcafé ist ein Spielplatz für jüngere Kinder geplant. Dieser sowie ein weiterer für ältere Kinder an anderer Stelle werden mit schmalen Wegen an den Rundweg angeschlossen. Die Promenade wird renoviert und erhält am Endpunkt in Höhe des Freibades Sitzstufenelemente. Zudem sind eine Neubepflanzung, neue Bänke, Beleuchtung und mehr vorgesehen.

Nach Bewilligung des Zuschusses beginnt im Rathaus die Detailplanung. Das 3,3-Millionen-Euro-Projekt, das jetzt zu 60 Prozent bezuschusst wird, ist angelegt bis 2022.