Arbeiten an Linzer Straße und Bahnhofstraße

Bad Honnef. Die Vorweihnachtszeit wird für Autofahrer in Bad Honnef zur Geduldsprobe: Der Ausbau der Linzer Straße und Kanalarbeiten an der Bahnhofstraße beginnen am selben Tag und sorgen für wochenlange Behinderungen.

Von Alexander Hertel, 20.11.2017

Für Autofahrer in Bad Honnef droht die Advents- und Vorweihnachtszeit zur Geduldsprobe zu werden. Sowohl an der Linzer Straße als auch an der Bahnhofstraße beginnen am Montag, 27. November, umfangreiche Kanalbauarbeiten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An der Linzer Straße geht es damit konkret auch um den dritten Abschnitt des Straßenausbaus. Dort sowie auf einem Teilstück der Bahnhofstraße wird der Kanal erneuert.

Nachdem an der Linzer Straße bereits die Bauabschnitte eins und zwei – vom Honnefer Graben bis zum neu gebauten Minikreisel am Floßweg – umgestaltet wurden, ist nun das Teilstück vom Floßweg bis zur Menzenberger Straße an der Reihe. Geschätzte 15 Monate sollen die Erneuerung der Kanalisation und die Umgestaltung der Straße dauern. Voraussichtlich bis Februar 2019 kommt es damit auch zu Beeinträchtigungen für Autofahrer, heißt es seitens der Verwaltung.

Beispiel Linzer Straße: Diese muss während der Arbeiten in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung von Süden kommend führt stattdessen über den Feilweg, die Kucksteinstraße und die Menzenberger Straße. In Richtung Rheinbreitbach hingegen wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Es ist die beste und verträglichste Möglichkeit“, so Jutta Schmidt, Leiterin des Fachbereiches Tiefbau im Rathaus.

Ampelschaltung wird geändert

Bedingung für die Umleitung war die Veränderung der problematischen Ampelschaltung an der Kreuzung Linzer Straße/Menzenberger Straße, erklärt Schmidt. Da es sich bei der Linzer Straße um eine Landesstraße handelt, musste der Landesbetrieb Straßenbau mitziehen. Dies sei nun geschehen. „An der Kreuzung wird es eine eigene Grünphase für Linksabbieger von der Menzenberger auf die Linzer Straße geben“, erklärt Schmidt die Änderung. Um eine möglichst reibungslose Umleitung zu ermöglichen, wird zudem die Kucksteinstraße während der Baumaßnahmen zur Einbahnstraße.

Wie berichtet, entsteht auf der rheinzugewandten Seite der Linzer Straße ein 3,50 Meter breiter Fußweg, der auch für Radfahrer frei ist. Der Fußweg auf der anderen Straßenseite wird 1,50 Meter breit. 6,50 Meter breit ist künftig die Fahrbahn, die in diesem Abschnitt auch Begegnungsverkehr von Bussen möglich macht, heißt es. Am Weiher soll eine sogenannte Querungshilfe gebaut werden, die auch zu schnell fahrende Autofahrer vor dem Kreisel „bremsen“ soll. Die Bushaltestellen verschieben sich in zwei Fällen leicht. Sie werden in einem barrierefrei ausgebaut.

Behinderungen in der Innenstadt

Verkehrsbehinderungen drohen allerdings auch in der Innenstadt, da ebenfalls am 27. November die Kanalbauarbeiten an der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung zur Luisenstraße und der Austraße beginnen. Ob und inwieweit die Straße für den Autoverkehr gesperrt werden muss, sei jedoch noch unklar, so Martin Leischner vom Abwasserwerk der Stadt auf GA-Anfrage: „Wir entscheiden dies, wenn wir anfangen.“ Es sei also möglich, dass es während der Baumaßnahme immer wieder kurzfristige Absperrungen geben kann. Dies sei aber noch unklar und nicht vorherzusagen.

Bis Weihnachten sollen die Arbeiten dauern. Fest steht bereits, dass die Busse umgeleitet werden. Bis zum 20. Dezember wird für die Haltestellen „Bad Honnef-Wolfshof“ und „Bad Honnef-Post“ der Buslinien 560, 562 und 565 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Diese befindet sich in Höhe der Mitfahrerbank an der Linzer Straße vor dem Bibliotheksgebäude der Fachhochschule.

Sind die Arbeiten an der Bahnhofstraße beendet, geht es in der Austraße weiter. Bis Oktober 2018 sind dort Kanalarbeiten zwischen der Alexander-von-Humboldt-Straße und der Bahnhofstraße angesetzt.

