Anmeldungen beim Freundeskreis Reitersdorfer Park

Schlemmen ganz in Weiß: Zum fünften Mal gibt es in Bad Honnef ein Diner en blanc.

Bad Honnef. Ganz in Weiß: Zum fünften Mal laden die Freunde des Reitersdorfer Parks zum „Dîner en blanc“, zum Picknick in Weiß, ein. Stattfinden soll es am Samstag, 7. Juli, ab 19 Uhr.

Die Kleiderordnung versteht sich von selbst: Ob T-Shirt, Hemd mit Jeans, Arztkittel oder das Hochzeitskleid, das so noch mal zu Ehren kommt – Hauptsache die Farbe stimmt. Auch weiße Hüte sind bei dem Event im Park sehr erwünscht.

Die Teilnahme ist kostenlos. Dennoch sind Anmeldungen für die Planung unerlässlich. Dabei sollte die Teilnehmerzahl genannt werden, damit die Parkfreunde ausreichend Sitzplätze bereitstellen können. Wie beim Picknick üblich, müssen die Teilnehmer für ihr Essen selbst sorgen. Am besten eignet sich ein kaltes Mehrgänge-Menü. Grillen ist aus organisatorischen Gründen tabu.

Mitbringen sollten die Gäste auch eine weiße Stofftischdecke, weiße Porzellanteller, Bestecke und Gläser, Kerzenständer mit weißen Kerzen, Stoffservietten sowie Wunderkerzen. Die Parkfreunde arbeiten ehrenamtlich, doch für die Vorbereitung und Durchführung entstehen Kosten für Musik und Gema, die festliche Ausstattung und Illumination.

Es werden Biertischgarnituren für maximal 1000 Gäste kostenlos bereitgestellt, ebenfalls Toiletten. Daher bitten die Freunde des Reitersdorfer Parks, Getränke nicht mitzubringen, sondern vor Ort zu kaufen. Ein großer Kühlwagen mit diversen alkoholischen und alkoholfreien Getränken steht bereit. Ein möglicher finanzieller Überschuss wird für die weitere Restaurierung der Burgruine im Park verwendet.

Die Idee des „Dîner en blanc“ findet von Jahr zu Jahr mehr Fans. Was 2013 mit 400 Gästen begann, lockte 2017 schon fast 1.000 Besucher an, viele aus der Region bis Köln. Sollte das Wetter schlecht sein, muss das Fest abgesagt oder verschoben werden. Informationen finden sich im Falle eines Falles ebenfalls auf der Internetseite der Parkfreunde.

Anmeldungen können per E-Mail unter diner@reitersdorf.de oder telefonisch unter 02224/931533 abgegeben werden. Infos gibt es auch unter www.reitersdorf.de und www.facebook.com/Reitersdorf