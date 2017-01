Einsatz in Bad Honnef

03.01.2017 Bad Honnef. Anwohner der August-Lepper-Straße in Bad Honnef sind am späten Abend durch einen Knall aufgeschreckt: Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten von der Außenwand gesprengt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die Feuerwehr Bad Honnef wurde am Montagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Einsatz in die August-Lepper-Straße in Bad Honnef gerufen. Dort sollte es ersten Informationen zufolge in dem Büro einer Autowerkstatt brennen. Vor Ort stellte sich dann heraus, das ein oder mehrere bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten von der Außenwand der Werkstatt gesprengt hatten.

Der Besitzer der Autowerkstatt wurde zunächst durch einen lauten Knall aufgeschreckt, hatte Rauch wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr verständigt. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter vermutlich mit einem Böller versucht, den Automaten aufzusprengen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat von der Wand gesprengt, konnte aber nicht geöffnet werden.

Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf und sicherte vor Ort Spuren. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt laut Polizei jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 35 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen. (ga)