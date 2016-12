GA-7Gebirge-Adventskalender

21.12.2016 ROMMERSDORF. Insgesamt fünf Tonnen Wurzeln und viel Liebe zum Detail stecken in der Krippe in der Anna-Kapelle in Rommersdorf. Am Sonntag wird sie geweiht.

Ehe Maria und Josef im Stall verschwinden, geht's in die „Maske“. Geschminkt werden die Hauptdarsteller der berühmten Wurzelkrippe der Anna-Kapelle zwar nicht, aber sie werden poliert und ausstaffiert. Wenn sie quasi „nackt“ in den Kirchenbänken sitzen, startet die Krippenbaumannschaft des Rommersdorf-Bondorfer Bürgervereins zum Endspurt: Die Krippenlandschaft, die jedes Jahr viele Besucher anzieht, wird besiedelt.

In den vergangenen sechs Wochen verbauten die Männer um Teamchef Klaus Franke fünf Tonnen Eichenwurzeln im Altarraum des Doms. Eine mühsame Arbeit. Zunächst wurden Orgel und Hochaltar eingehüllt, um sie vor Baustaub zu schützen. Dann wurde ein Balkengerüst errichtet, das der Dreh- und Angelpunkt für die Wurzeln ist. Mühsam müssen sie nach oben gezogen und befestigt werden, um den Baldachin zu erhalten, unter dem sich Stall und Scheune befinden und auf dem Engel Angela Position bezieht.

Zunächst werden die Krippenfiguren aus dem Depot geholt.

Im Depot haben sie, in gelbe Säcke gewickelt, "übersommert".

Im Depot haben sie, in gelbe Säcke gewickelt, "übersommert".

In den Bankreihen warten die Figuren darauf, angekleidet zu werden.

Beim Ankleiden hilft ein Foto, das zeigt, wie die Figur aussehen soll.

Auch die Tiere werden zur Krippe gebracht.

Ein letzter prüfender Blick. Dann geht es in die Krippe.

Die Figuren werden, abhängig von der Form der Wurzel, jedes Jahr ein bisschen anders platziert.

Ursula Voll legt das Jesus-Baby in die Krippe.

Das Kamel muss auf seinen Einsatz noch warten.

So entsteht jedes Jahr ein Unikat. Diesmal ist die tragende Säule der Krippe schmaler, das Dach hängt nicht ganz so tief, die Wände sind schön strukturiert durch geschicktes Aneinanderfügen der Wurzeln aus dem Siebengebirge. Der Stern von Bethlehem hängt über dem orientalisch wirkenden Hintergrund. Das Feuer am Lager der Hirten flackert, der Wasserfall rauscht. Sandwege sind angelegt. Und im Stall raschelt das Stroh, als Michael Schwarz das Jesuskind in der Krippe ablegt.

Dass der amtierende Schützenkönig beim Transport der Krippenfiguren vom Magazin zur Kapelle hilft, hat schon Tradition in Rommersdorf. Besonders dann, wenn vor dem Tag der Heiligen Drei Könige die Weisen aus dem Morgenland und das 60 Kilo schwere Kamel herbeigeschafft werden müssen. Vor der Einsegnung der Krippe am ersten Weihnachtstag aber werden die Hirten, Maria und Josef, Gerda, Ursula und Herbert in der Kapelle aus ihren Schutzhüllen genommen, auf die Bänke gesetzt und bekleidet.

Jetzt sind besonders die Frauen gefordert, die auch schon beim großen Kehraus nach Abschluss des Baus eifrig geholfen hatten. Geschickt streifen sie den Holzfiguren die Kleider über. Irgendwann hatte einer die glänzende Idee, an jede Figur und an den dazugehörenden Kleiderbeutel ein Foto zu hängen, so dass die Zuordnung sofort klar ist. Die Garderobe nähten Frauen, als vor 24 Jahren Heinz Pfälzer die erste Krippe kreierte.

Verflixt, Martha Bittner hat beim alten Hirten die Unterkleider vergessen. Er muss wieder ausgezogen werden. Der Schöpfer der Figuren, Siegfried Lehneis aus Oberammergau, sagte einmal, das Schnitzen der Hände sei das Schwierigste. Und die zarten Finger machen auch das Ankleiden zur Geduldsprobe. Ursula Voll zieht die Schrauben an den Gelenken des Hirten nach und stabilisiert mit Tesa den Arm. Endlich, die Kleidung sitzt, der Faltenwurf ist perfekt.

An der Jacke des jungen Hirten ist das Lamm auf seiner Schulter direkt befestigt, aber beim alten rutscht die Hirtentasche. Elke Reitz legt derweil dem Mädchen Ursula ein für Jesus bestimmtes, warmes Fell über die Hände. Ursula, die wie alle Figuren nach dem jeweiligen Spender benannt ist, befindet sich auf dem Weg zur Krippe.

Bürgervereinsvorsitzender August Heinen stellt Krüge in den Stall und ein weiteres Schaf. „Hund Schorsch muss noch etwas nach rechts, damit der Blick auf Jesus frei ist“, dirigiert Herbert Breuer, der Rektor der Kapelle. Der nach ihm benannte Junge wird neben den Schafen ans Wasser gesetzt. Er wacht über sie in dieser feinen Krippenlandschaft.

Die Krippe in der Anna-Kapelle, Rommersdorfer Straße 84, wird am Sonntag, 25. Dezember, um 11 Uhr geweiht. Bis zum 1. Januar ist sie täglich von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen, vom 6. bis zum 29. Januar freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. (Roswitha Oschmann)