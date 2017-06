Ehemaliges Penaten-Firmengelände

Bad Honnef. Die Geschichte des Arenals auf einem Blick zusammen gefasst.

Die Honnefer Firma Penaten wurde 1987 an den US-amerikanischen Konzern Johnson & Johnson verkauft, die zunächst am alten Standort weiterhin die berühmte Creme herstellte. 1999 wurde die Produktion in Bad Honnef eingestellt.

2001 erwarb die Honnefer-Business-Park GmbH das etwa vier Hektar große Gelände.

Die ersten planungsrechtlichen Schritte vollzog die Politik schon vor dem Verkauf. 1999 wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, denn der alte Plan aus den 70er Jahren hatte eine riesige Gewerbe-Baufläche vorgesehen. 2004 erlangte der Bebauungsplan Rechtskraft. Im Kern erlaubt er zwei- bis viergeschossige „Bauriegel“ und im Zentrum des Areals einen sechsgeschossigen Solitärbau. 2007 folgte eine weitere Änderung. Der Investor plante nun auch einen Supermarkt, 1500 Quadratmeter Vollsortimenter und 400 Quadratmeter Getränkemarkt.

Der Stadtrat beschloss den Plan 2011. Das Penaten-Verwaltungsgebäude wurde verkauft und zum Seniorendomizil umgebaut. Ebenfalls verkauft wurden Grundstücke am Mühlenweg. Ein Bauträger errichtete dort Einfamilienhäuser. Weitere Wohnhäuser entstanden durch einen anderen Bauträger im ehemaligen Nachtigallenwäldchen.

Planerisch wurde zuletzt ein Kreisverkehr an der Rhöndorfer Straße zur Auflage gemacht. Im März 2017 wurde das Areal erneut verkauft.