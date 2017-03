Unfall in Bad Honnef

Bad Honnef. Spektakulärer Unfall am Dienstagmorgen in Bad Honnef: In der engen Linkskurve der Mülheimer Straße war eine Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen geradeaus gefahren und landete schließlich an einer Hauswand.

Gegen zehn Uhr waren Polizei, Rettungsdienst und Freiwillige Feuerwehr zu dem Unfall an der Mülheimer Straße beordert worden. Die Befürchtung, die Fahrerin sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und müsste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr mit entsprechendem Gerät befreit werden, bewahrheitete sich nicht. Da es sich um ein Cabriolet handelte, dessen Verdeck zum Zeitpunkt des Unfalls jedoch geschlossen gewesen war, gestaltete sich die Rettung der Fahrerin weniger aufwendig als gedacht.

Die Fahrerin musste gleichwohl vom Rettungsdienst versorgt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück auch: Zur Zeit des Unfalles hatten sich keine Passanten auf den beiden Bürgersteigen befunden, die das Auto bei seiner Irrfahrt überfahren hatte. Über den genauen Gesundheitszustand der Unfallfahrerin und die Unfallursache machte die Polizei am Morgen keine Angaben.

Den eintreffenden Rettungskräften bot sich allerdings auch so ein spektakuläres Bild. Das Cabriolet, ein Ford Mustang, war in der Kurve der Einbahnstraße in Richtung obere Hauptstraße und Schmelztal zunächst zwischen einem Blumenkübel und einen Verkehrsschild hindurch gefahren und hatte dabei offenbar den Pfosten des Schildes touchiert. Zeugen des Unfalles wussten zu berichten, dass das Fahrzeug dann kurz gestoppt habe, bevor es geradeaus auch die Bachstraße querte und auf den Gehweg am angrenzenden Mehrparteienhaus Ecke Mülheimer Straße und Hauptstraße zuraste. Vom Bordstein geradezu in die Höhe katapultiert, flog das Auto dann über eine Begrenzungshecke auf den angrenzenden Parkplatz. Dort kam der Ford Mustang an einer Mauer zum Stehen, direkt neben den Autos der Anlieger des Mehrparteienhauses.

Der genaue Unfallhergang werde noch untersucht, hieß es am Morgen seitens der ermittelnden Beamten vor Ort. Nicht ausgeschlossen ist nach Angaben der Feuerwehr, dass die Fahrerin aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat. Unfallaufnahme und Einsatz endeten gegen 11 Uhr. In der Mülheimer Straße kam es während der Unfallaufnahme zu Behinderungen, zumal dort auch die Müllabfuhr unterwegs war.