Gesundheitsmesse Sivita(l) in Bad Honnef

BAD HONNEF. Ganz im Zeichen der Gesundheit stand am Wochenende die 16. Auflage der Messe Sivita(l) in Bad Honnef.

Von Roswitha Oschmann, 25.04.2017

Blutdruck in Ordnung? Bei der 16. Gesundheitsmesse Sivita(l) am Wochenende in Bad Honnef legten am Stand des Cura-Krankenhauses Pflegedirektor Guido Gering und Dorothea Adams, Beauftragte für Beschwerdemanagement und Pressesprecherin der Klinik, Interessierten auf Wunsch die Messmanschette an – eines von vielen Angeboten für die Besucher der Schau, die Bürgermeister Otto Neuhoff und die Landtagsabgeordnete Andrea Milz als Schirmherren offiziell eröffneten. Neuhoff betonte, wie bedeutsam das Thema Gesundheit für die Stadt sei.

„Bad Honnef ist seit Jahren Mitglied im ,Gesunde-Städte-Netzwerk‘, einem Verbund engagierter Kommunen, die dafür eintreten, dass Gesundheitsförderung tatsächlich im Alltag der Menschen ankommt. Die Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement zur Prävention und zum Erhalt der Gesundheit ist in vielen Formen ein fester Bestandteil der Personalpolitik geworden.

Auch die Stadtverwaltung Bad Honnef hat es sich auf die Agenda gesetzt und widmet sich ihm verstärkt zum Wohle der Mitarbeiter“, sagte er. Messeorganisatorin Vera Wattenbach und ihr Team begrüßten 90 Aussteller und mehr als 70 Referenten, darunter neben Heilpraktikern zahlreiche Ärzte und Dozenten aus der Region, die in mehr als 80 begleitenden Vorträgen, Workshops und Seminaren das breite Spektrum von Gesundheitsprävention und Heilung darstellten.

Neu war die Sonderschau „Entspannt leben“, in der sich Aussteller der Bereiche Ayurveda, Yoga und gesunde Ernährung präsentierten. Sivita(l)-Erfinderin Wattenbach versteht diese Veranstaltung, die traditionell in den Tagungsräumen des Seminaris-Kongressparks stattfindet, als Brückenschlag zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin. Neuhoff berichtete, er habe sich selbst mit der Feldenkrais-Methode beschäftigt.

Und Andrea Milz erstand an einem Messestand ein Paar luftgepolsterte Schuhe in Apfelgrün. Sogar ihre Landtagskollegin Ursula Doppmeier aus Gütersloh hatte die Politikerin aus Königswinter auf die Sivita(l)-Messe neugierig gemacht und ins Siebengebirge gelockt. Die beiden Abgeordneten hätten dort sogar Hellseherin Salimar nach dem Ausgang der Landtagswahl fragen können.