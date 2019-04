Die 48. Volkswanderung „Sieben auf einen Streich“ findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Start ist zwischen 8 und 10 Uhr an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 in Bad Honnef; Zielschluss ist um 17 Uhr am selben Ort. Parkplätze gibt es an der Endhaltestelle; der Veranstalter appelliert an die Teilnehmer, Bus und Bahn zu nutzen.

Anmeldung ist nur am Veranstaltungstag möglich. Startkarten gibt es ab 7.45 Uhr. Das Startgeld beträgt acht Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit Medaille, vier bzw. drei Euro ohne Medaille. Gehen und wandern ist erlaubt, laufen verboten. Kontrollstellen befinden sich auf dem Drachenfels, am Milchhäuschen, auf Petersberg, Stenzelberg, Oelberg, am Forsthaus Lohrberg und auf der Löwenburg. Dort erfolgt die Markierung der Startkarte.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Strecke (ca. 26 Kilometer, rund 1800 Meter Höhenunterschied) ist ausgeschildert. Zwischen den Kontrollposten Milchhäuschen und Forsthaus Lohrberg kann die Wanderung abgekürzt werden (ca. 18 Kilometer).

Mehr Infos zur Volkswanderung und zum Skiclub unter www.skiclub-badhonnef.de. Die BHAG informiert unter www.bhag.de/heimvorteile.