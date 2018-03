Feier in Haus Bachem

SIEBENGEBIRGE. Die Volkshochschule Siebengebirge hat ihr 40-jähriges Bestehen in Haus Bachem in Königswinter gefeiert. Komplimente gab es auch für die intensive Integrationsarbeit.

Von Roswitha Oschmann, 05.03.2018

Das schönste Präsent verschenkte die Jubilarin selbst: Beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Volkshochschule Siebengebirge im Haus Bachem überreichte VHS-Leiterin Hedwig Roos-Schumacher dem Direktor des Deutschen Volkshochschulverbandes, Ulrich Aengenvoort, ein großes ausgemustertes VHS-Hinweisschild mit dicker Schleife. Das hing bis vor kurzem an der Paul-Lemmerz-Straße. Hintergrund: Aengenvoort hatte bei einer Tagung die VHS Siebengebirge zwar gelobt, weil sie das neue Volkshochschul-Logo verwendet, aber Roos-Schumacher auch auf die alte Tafel hingewiesen. Er lebt nämlich in Oberdollendorf. Nun überraschte sie ihn mit dem ausrangierten Blech.

Eine tolle Trophäe von einer VHS, die zwar nicht zu den größten zählt, aber von Aengenvoort zum Jubiläum ein großes Kompliment erhielt. Der Festredner sprach über 40 Jahre Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung und die Rolle der Volkshochschulen bei der Bewältigung der Herausforderungen der Gesellschaft, ehe Roos-Schumacher die Entwicklung der VHS Siebengebirge Revue passieren ließ.

Das eigene Gaus bleibt ein Wunsch

Königswinters Bürgermeister Peter Wirz zählte zu den ersten Gratulanten und begrüßte zunächst zwei Urgesteine der Volkshochschule Siebengebirge: Gründungsrektor Theodor Vlachos und den früheren stellvertretenden Leiter Norbert Menden. Wirtz würdigte die Leistungen der Bildungseinrichtung und wünschte, dass die Finanzen der beiden die VHS tragenden Städte Königswinter und Bad Honnef einmal so gut aufgestellt sind, dass sie der VHS ein eigenes Haus spendieren können. Auch Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff gratulierte – mit Musik und seiner City-Managerin Miriam Brackelsberg, die unter anderem „Happy Birthday“ vortrug. Neuhoff begleitete am Klavier.

Im nächsten Jahr wird die Volkshochschule 100 Jahre alt. „40 Jahre sind also noch kein richtiges Alter“, meinte Aengenvoort. Er würdigte die intensive Integrationsarbeit der VHS. In kurzer Zeit habe sie nach der Flüchtlingswelle das Programm hochgefahren, Sprachangebote und Integrationskurse durchgeführt und so die Kommunen unterstützt. Und auch das übrige Programm könne sich sehen lassen mit vielen interessanten Themen.

Vorstoß: VHS zum Immateriellen Kulturerbe erklären

„Fast ganz Europa beneidet uns um unsere Volkshochschulen, die jedem Bürger wohnortnah Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.“ Die VHS habe auch die Expertisen dazu, um die wichtigen Punkte wie Digitalisierung, politische Bildung und den Unterricht für Analphabeten zu leisten.

Roos-Schumacher regte an, zum Hundertjährigen den Vorstoß zu starten, die VHS zum Immateriellen Kulturerbe zu erklären. In ihrem Rückblick erinnerte sie an das Volksbildungswerk in den 1950er Jahren als Vorläufer der VHS. 1977 fassten die Städte den Beschluss zur Zusammenarbeit auf diesem Sektor. Ziel sei es stets gewesen, interessante Bildungsangebote zu machen. Viele holten auch ihren Schulabschluss an der VHS nach.

Deutsch für Ausländer sei schon immer ein wichtiges Teilangebot gewesen. „2015 ist das explodiert. Wir standen parat, um mit dem Deutschunterricht und Integrationskursen einen wichtigen Beitrag zu leisten.“ Das Angebot sei verdreifacht worden – mit 5420 Stunden zum Beispiel im Jahr 2017. „Wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen.“ Die Bitte der VHS-Leiterin: „Betrachten Sie uns niemals als Zuschussbetrieb, sondern als Investition.“

Schließlich ehrte ihre Stellvertretern Johanna Samaras die Sieger des Jubiläums-Fotowettbewerbs: Bei den Einzelteilnehmern kam Brigitte Friedrichs auf Platz eins – sie erhielt einen Gutschein. Und auf eine Exkursion kann sich der Kursus Spanisch für Anfänger als Siegergruppe freuen.