Konzert in Bad Honnef

Bad Honnef. Der Kirchenchor Cäcilia, der Vesperchor, der Jugendchor Jesus Voices und der Kinderchor Sankt Martin geben ein weihnachtliches Konzert anlässlich der Weihe der Kirche vor 50 Jahren und beschließen so gleichzeitig die Weihnachtszeit.

Von Matthias Beckonert, 24.01.2019

Während die meisten wieder in ihrem gewöhnlichen Alltagsrhythmus angekommen und das Gros der Weihnachtsbäume des vergangenen Festes schon auf die Straße vor die Tür geworfen worden sind, leuchteten am Sonntag die beiden mit Strohschmuck behangenen Tannen in der Pfarrkirche Sankt Martin tapfer weiter. Die große Krippe stand noch, hinter dem Altar blühte in einem Topf noch ein Adventsstern. Die Gemeinde wollte endgültig Abschied von Weihnachten nehmen und gleichzeitig noch ein letztes Mal die so vertrauten Lieder singen.

Das weihnachtliche Chorkonzert, das der Kirchenchor Cäcilia, der Vesperchor, der Jugendchor Jesus Voices und der Kinderchor Sankt Martin gemeinsam gestalteten, fand aber auch anlässlich der Weihe der ab 1966 neugebauten und vor 50 Jahren konsekrierten Pfarrkirche statt. „Es ist toll, dass so viele Chöre mitmachen“, freute sich Pfarrer Michael Ottersbach vor Beginn des „musikalischen Abschiednehmens“.

Lampenfieber unterm Weihnachtsbaum

Es begann dann auch mit der vereinten Stimmgewalt der vier Chöre: „Stern über Bethlehem“, dirigiert von Eva Kuhlen und begleitet von Schlagzeug, Blockflöten und E-Gitarre aus den Reihen der Chöre. Es war ein schönes Bild, standen doch die Kleinsten aus dem Kinderchor – ob des Publikums ihnen gegenüber noch nervös an den weiten, hellblauen Chor-Shirts frickelnd – neben den teilweise auf einen Stock gestützten Sängern des Vesperchors. Weihnachten bedeutet auch Generationentreffen. Nach der Begrüßung durch Volker Strotmann vom Pfarrausschuss Sankt Martin weckte der Kinderchor unter der Leitung von Elisabeth Irmgartz Erinnerungen an den Gottesdienst an Heiligabend, der musikalisch traditionell von den Kindern mit Liedern wie „Mitten in der dunklen Nacht“ mitgestaltet wird. Dann durften auch die Zuhörer einstimmen: Zwischen den Auftritten der verschiedenen Chöre wurde gemeinsam gesungen, von der Orgel teilweise etwas jazziger begleitet als noch vor einem Monat.

Ein kleiner, aber feiner Kirchenchor

Pfarrer Ottersbach fügte hin und wieder ein paar kurze Gedanken hinzu, etwa vor dem a cappella gesungenen Weihnachtslied „O Bethlehem“, das der kleine, aber feine Kirchenchor unter Leitung von Norbert Precker mit einer herauszuhebenden Bassstimme sang.

Dem Vesperchor unter Leitung von Eva Kuhlen gelang besonders „Nun freut euch ihr Christen“, das mit der sanften Begleitung der E-Gitarre Kuschelrock und Weihnachtslied verband. Als letzter Chor zeigten die zehn jungen Frauen von Jesus Voices unter der Leitung von Susanne Perzborn schon mit der Auswahl ihrer Arrangements, warum sie der Jugendchor der Gemeinde sind und wie viel Spaß Musik machen kann – den Sängern und den im Takt klatschenden Zuschauern.