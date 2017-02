Marienhof-Gelände in Bad Honnef

Bad Honnef. Investoren hatten gegen den Plan für das Marienhof-Gelände geklagt. Das hat auch Auswirkungen auf den Bebauungsplan der Stadt Bad Honnef.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln zum geplanten Bauvorhaben am alten Marienhof hat Auswirkungen auf das Baurecht in weiten Teilen von Bad Honnef-Tal. Das teilte die Verwaltung dem Bauausschuss mit. Im Kern geht es um eine Einzelfallentscheidung, bei der das Gericht die Festschreibung als „Gemeinbedarfsfläche Seniorenwohnen“ gekippt hat. In Folge einer sogenannten inzidenten, also einer „nebenbei anfallenden“, Prüfung stellte das Gericht aber quasi den gesamten Bebauungsplan 1 und 1 A infrage – das seit 1966 gültige örtliche Baurecht könnte damit ein Fall für den Papierkorb sein.

Wie berichtet, hatten Privatinvestoren das Gelände vom Erzbistum erworben, für das der Bebauungsplan ganz allgemein „Fläche für den Gemeinbedarf“ vorsah. An der Stelle des alten Gebäudes wurde der Bau von 22 bis 24 seniorengerechten Wohnungen geplant. Im November 2014 erteilte die Stadt die Baugenehmigung; da der B-Plan keine genauere Festlegung als „Gemeinbedarf Senioren“ vorsah, wurde diese Festlegung durch eine sogenannte Baulast nachgeholt.

Genau dagegen zog der Investor dann aber vor Gericht – und hatte damit Erfolg, wie Fabiano Pinto, Geschäftsbereichsleiter Städtebau, und Dirk Wiehe, Leiter Stadtplanung, im Ausschuss erklärten. Ergangen ist das Urteil am 19. Januar, wie eine Gerichtssprecherin auf GA-Anfrage bestätigte.

Formaler Fehler im alten Plan

Laut Pinto besteht damit zwar nach wie vor Baurecht, allerdings ohne Festlegung auf Seniorenwohnen; die Baulast sei zu löschen. Und: Das Gericht unterzog den gesamten Bebauungsplan einer Inzident-Prüfung: Es schaute sich den B-Plan – ein an sich selbstständig zu prüfender Tatbestand – als Voraussetzung für seine Entscheidung mit an. Ergebnis laut Pinto: Bereits bei der Aufstellung des Plans 1965/1966 sei ein formaler Fehler gemacht worden, der das Regelwerk 50 Jahre später ins Wanken bringt. Neuralgischer Punkt unter anderem: Das Gericht befand, dass allgemeine Ausweisungen als Gemeinbedarfsfläche wie im vorliegenden Fall nicht ausreichten – und da gibt es im Bebauungsplan 1 und 1 A einige.

„Das ist ein wichtiger Cut im Planungsrecht dieser Stadt“, sagte Pinto. Mögliche Folge unter anderem: Überall dort, wo der B-Plan 1 und 1 A bis heute in unveränderter Form gilt, könnte stattdessen Paragraf 35 des Baugesetzbuches greifen. Zentrale Voraussetzung bei Paragraf 35 ist, dass sich Bebauung in die „Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Damit wäre weit mehr Spielraum beim Bauen gegeben als in Bebauungsplänen. Auch beim „alten“ B-Plan 1 und 1 A wurde schon mehrfach in Form von Änderungen nachgesteuert. Pinto: „Es besteht sicher kein Grund zur Panik. Aber es gibt sensible Bereiche.“

„Kein Ungemach“ drohe überall dort, wo es rechtskräftige Bebauungsplanänderungen gebe oder solche eingeleitet worden seien – wie beim Plan für den Sportplatz Sankt Josef, für den das Verfahren in der Sitzung auf den Weg gebracht wurde (siehe oben stehenden Bericht). Laut Pinto gibt es aktuell 51 begonnene Änderungsverfahren. Um mit Blick auf die Folgen des Urteils ganz sicher zu gehen, lässt die Stadt die Angelegenheit jetzt durch Fachanwälte prüfen. Eine Berufung gegen das Urteil mache aber keinen Sinn. Pinto: „Wir wussten ohnehin, dass dieser B-Plan angezählt ist.“