Fahndung nach 73-Jährigen eingestellt

Bad Honnef. Der 73-jährige Jakob P. aus Bad Honnef ist tot aufgefunden worden. Ein Spaziergänger fand den Vermissten leblos in einem Waldstück unweit seiner Wohnung in Bad Honnef.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2019

In einem Waldstück in Bad Honnef wurde nach Angaben der Polizei die Leiche des vermissten 73-jährigen Jacob P. gefunden. Ein Spaziergänger fand den seit Dienstag vermissten Mann am Mittwochnachmittag leblos in der Nähe von dessen Wohnung.

Die Polizei nahm daher umgehend den Fahndungsaufruf nach dem Vermissten zurück. Zuvor war erfolglos intensiv nach dem Mann gesucht worden. Dabei setzte die Polizei auch Suchhunde und einen Hubschrauber ein. Auch die Bevölkerung wurde aufgerufen, mögliche Hinweise zur Auffindung des 73-Jährigen an die zuständige Polizeidienststelle weiterzugeben.