Eigengefährdung nicht ausgeschlossen

Bad Honnef. Seit Deinstag war eine 50-Jährige aus Bad Honnef vermisst worden. Nun meldet die Polizei, dass sie zurück nach Hause gekommen ist.

Von Jill Mylonas, 26.06.2019

Nach der vermissten 50-jährigen aus Bad Honnef hatte die Polizei in dieser Woche gesucht. Nun meldet sie, dass die Frau am Mittwoch gegen 23 Uhr an ihrer Wohnanschrift von Zeugen angetroffen wurde. "Aufgrund der Gesamtumstände" sei sie in eine Klinik gebraucht worden.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.