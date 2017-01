Wahlen bei der Frauen Union Bad Honnef

22.01.2017 BAD HONNEF. Honnefer Frauen Union bestätigt ihren Vorstand, allen voran Ursula Egyptien Gad, die eigentlich nicht mehr antreten wollte. Bei der Jahreshauptversammlung schwört sie die Mitglieder auf ein selbstbewusstes Auftreten ein.

Eigentlich hatte Ursula Maria Egyptien Gad den Vorsitz der Frauen Union Bad Honnef abgeben wollen. Ihre Familie mit drei Kindern, steigende berufliche Anforderungen, immer mehr Dienstreisen ließen den Entschluss reifen, sich von dem im November 2014 angetretenen Amt bei den turnusgemäßen Wahlen zurückzuziehen. Aber nun stellte sie sich auf der Jahreshauptversammlung im Weinhaus Steinbach doch wieder zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt.

„Es war nicht nur nicht leicht, es war unmöglich, eine Nachfolgerin zu finden; den anderen Frauen geht es ja ähnlich mit den Anforderungen durch Beruf und Familie“, schilderte die Referatsleiterin den 13 anwesenden Damen und Kreis-Frauen-Unions-Vize Monika Grünewald die Bemühungen des alten Vorstands, für eine geordnete Nachfolge zu sorgen. Die Vorsitzende: „Die Frauen Union stilllegen? Das kam für uns jedoch nicht infrage. Wir haben überlegt, wie wir das machen können.“ Die Lösung: Künftig werden themenbezogene Aufgabenpakete verteilt, so dass nicht alles auf den Schultern der Vorsitzenden lastet.

„Wir werden auf der politischen Bühne Bad Honnefs bleiben und unsere Stimme erheben.“ Egyptien Gad stehen als stellvertretende Vorsitzende nun Michalina Kuska, Buchhalterin im Studentenwerk, und Elke Sittler, die im Bundesverkehrsministerium tätig ist, zur Seite. In den vergangenen beiden Jahren waren sie Beisitzerinnen. Gudrun Kohl, die bisher ebenso wie Lucie Leyendecker Vize war, kümmert sich künftig als Kassiererin um die Finanzen. Als Beisitzerinnen arbeiten Ingrid Brunswig, Adela Milch, Marie-Louise Redeligx und Annette Eichendorf mit. Kassenprüfer sind Elisabeth Flockermann und Thea Pakebusch. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Aus dem Vorstand mit herzlichem Dank verabschiedet wurden Lucie Leyendecker, Claudia Horn und Mauricia Siegler von Eberswald, die mittlerweile Vorsitzende der Jungen Union ist.

Zu wenig Frauen in der CDU-Ratsfraktion

Leitthemen der Frauen Union werden auch in Zukunft Beruf und Familie, soziale Gerechtigkeit und ehrenamtliches Engagement sein. Der neue Vorstand plant interessante Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Frauen Unionen aus der Nachbarschaft, mit dem Bad Honnefer CDU-Stadtverband und den anderen CDU-Vereinigungen wie Senioren Union und Junge Union. So soll zum Beispiel der Generation, die als Kinder den Krieg erlebten, eine Veranstaltung gewidmet sein. Ein Themenpool wird gebildet. „Ideen sind willkommen“, sagte Ursula Maria Egyptien Gad, „wir brauchen Unterstützung.“

Petra Kansy, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, dankte für die engagierte Arbeit. „Es ist wichtig, dass die Stimme der Frauen gehört wird. Die Frauen Union soll das soziale Gewissen der CDU sein.“ Kansy rief auch dazu auf, bei Themen wie dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept mitzumachen. „Den geplanten Themenpool und die angestrebte interkommunale Zusammenarbeit finde ich gut. Die Frauen Union muss ihre Rolle finden und sich auf ihre Stärken besinnen.“

Kansy bedauerte, dass aktuell nur noch drei Frauen in der Ratsfraktion vertreten sind. „Das ist zu wenig.“ Ursula Maria Egyptien Gad hatte sich vergangenes Jahr aus der Ratsarbeit zurückgezogen; Nachfolger: ein Mann. Kansy: „In der vorhergehenden Legislaturperiode waren noch fünf von 15 CDU-Ratsmitgliedern Frauen.“ Ein weiteres Feld für die 100 Mitglieder starke Frauen Union Bad Honnef. (Roswitha Oschmann)