Schlechte Witterungsbedingungen

Auf der B42 in Richtung Linz kam es gleich zu zwei Unfällen.

Auf der B42 in Richtung Linz kam es gleich zu zwei Unfällen.

Auf der B42 in Richtung Linz kam es gleich zu zwei Unfällen.

Bad Honnef. Auf der B42 Richtung Linz haben sich am Donnerstagmorgen kurz nacheinander zwei Unfälle ereignet. Wie die Autobahnpolizei Köln bestätigte, musste die Strecke zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Von Katharina Weber, 30.11.2017

Zwei Unfälle sorgten am Donnerstagmorgen auf der B42 Richtung Linz für Stau. Gegen 8.45 Uhr kam kurz hinter der Abfahrt Bad Honnef-Rhöndorf ein PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Der Wagen scherte nach rechts aus und stieß dort mit einem zweiten PKW zusammen, der wiederum in die rechte Leitplanke geschleudert wurde.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke komplett gesperrt werden, sie konnte gegen 10.15 Uhr aber wieder freigegeben werden. Schuld waren laut der Autobahnpolizei Köln vermutlich die schlechten Witterungsbedingungen und überhöhte Geschwindigkeit.

Ein zweiter Unfall mit Sachschaden passierte eine Stunde später zwischen Bad Honnef und Rheinbreitbach. Zwei PKW kollidierten, der linke Fahrstreifen wurde gesperrt. Eines der Autos musste abgeschleppt werden.

Für kurzzeitige Behinderungen sorgte um 8.10 Uhr ein Sattelzug auf der L331 zwischen Ittenbach und Königswinter. Als er den Berg hochfuhr, rutschte er ab und stellte sich quer. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug aber nach zehn Minuten ohne fremde Hilfe aus der misslichen Lage befreien.

Die aktuelle Verkehrslage