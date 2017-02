Polizei ermittelt in Bad Honnef

Bad Honnef. In Bad Honnef konnte eine Anwohnerin einen Mann vertreiben, der ein Grundstück Im Wingert auskundschaftete und Türen ausleuchtete. Die Polizei hat eine Spur gefunden und ermittelt.

Der Schreck sitzt tief: In der Nacht zu Weiberfastnacht gegen 2.30 Uhr durch Geräusche geweckt, stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses Im Wingert fest, dass ein Unbekannter offenbar ihr Grundstück auskundschaftete und Türen ausleuchtete. Die Bewohner verständigten umgehend die Polizei. Die wies darauf hin, dass – wie im vorliegenden Fall geschehen – verdächtige Beobachtungen gemeldet werden sollten. In jedem Fall sei es richtig, dann die 110 zu wählen.

Im aktuellen Fall, so die Polizei auf Anfrage, wurde der Unbekannte nicht mehr angetroffen. Die Hausbewohner schilderten, Geräusche hätten sie geweckt. Beim Blick nach draußen sahen sie einen Mann, der „in aller Ruhe“ Anbau und Garage in Augenschein nahm. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wurde, und die Bewohnerin gegen die Fensterscheibe schlug und ihn anschrie, suchte er das Weite in Richtung Wald.

Die Zeugin beschreibt ihn als dunkel und ordentlich gekleidet, mit Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Polizeibeamte suchten das Gelände ab, konnten aber nur noch einen Schuhabdruck fotografieren, den der Mann hinterlassen hat.