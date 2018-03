Foto-Fahndung

Bad Honnef. Am 8. Januar 2018 hat ein Unbekannter mit einer gestohlenen Bankkarte an einem Geldautomaten in Bad Honnef Geld abgehoben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.03.2018

2000 Euro hat ein Unbekannter an einem Geldautomaten auf der Hauptstraße in Bad Honnef abgehoben. Laut Angabe der Polizei soll der verdächtige Mann am 8. Januar 2018 eine gestohlene Bankkarte verwendet haben. Eine Überwachungskamera hat den Unbekannten bei der Tat fotografiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun das Foto und bittet um Hinweise. Diese werden unter 0228/150 entgegengenommen.