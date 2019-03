Polizei ermittelt

Bad Honnef. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Lohfelder Straße mehrere Autoreifen von parkenden Autos zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2019

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte insgesamt zehn Autoreifen von vier parkenden Autos beschädigt. Laut Polizei trieben die Täter in der Lohfelder Straße in Bad Honnef zwischen 22.30 Uhr und 7.10 Uhr ihr Unwesen.

Wer im besagten Zeitraum etwas ungewöhnliches festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228/1510 melden.