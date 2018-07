BAD HONNEF. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in Bad Honnef-Aegidienberg gesprengt. Die Polizei fahndet und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Gegen 8.30 Uhr am wurde die Bonner Polizei am Montagmorgen darüber informiert, dass der Geldautomat einer Bank auf der Rottbitzer Straße in Aegidienberg-Rottbitze gesprengt wurde. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte den Automaten in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr sprengten. Die Täter flohen, Beute machten sie laut ersten Angaben der Polizei nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.